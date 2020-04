Plopsaland De Panne

Plopsaland bestaat vandaag twintig jaar: 'Drie uur reizen had ik ervoor over'

Precies twintig jaar geleden, op 29 april 2000, openden de poorten van Plopsaland De Panne. Wat begon als een bescheiden kinderpark met attracties rond Kabouter Plop en Samson & Gert is inmiddels uitgegroeid tot het populairste pretpark van België, met heftige achtbanen, een zwembad en - binnenkort - een hotel. Iemand die de ontwikkeling van Plopsaland van heel dichtbij heeft meegemaakt is Nick Jespers (32).



In 2005 was hij de oprichter van de PlopsaFansite. Tegenwoordig werkt Jespers voor de Plopsa Group als kwaliteitscontroleur en managementassistent. Hij zag hoe het parkje in De Panne de basis vormde voor een kapitaalkrachtige Europese pretparkgroep met zes pretparken en een waterpark in vier verschillende landen, heel veel bouwprojecten en torenhoge ambities.





ZIE OOK: Dit was het allereerste ontwerp voor Plopsaland



Plopsaland heeft in de loop der jaren gezorgd voor een aardverschuiving in de Belgische pretparkwereld, weet Jespers. "De herkenbaarheid van de figuren van Studio 100 zorgde natuurlijk voor een enorme aantrekkingskracht. Ik had nog geen rijbewijs toen ik Plopsaland leerde kennen, dus ik moest vanuit mijn woonplaats drie uur heen en terug reizen met de trein om in De Panne te komen. Maar dat had ik ervoor over."



Kinderachtig

In de beginjaren was Plopsaland onder pretparkfanaten een ondergeschoven kindje. "Veel fans namen het park niet serieus. Ze vonden het kinderachtig. Ik zag dat anders." Investeringen in attracties als de SuperSplash, de ROX-Flyer en Anubis The Ride hebben Plopsaland internationaal op de kaart gezet. Het park werd een factor om rekening te houden, voor fans én voor de concurrentie. "Ineens werd mijn fansite ontzettend goed bezocht."



En hoewel Plopsaland De Panne altijd het vlaggenschip bleef, schoten nieuwe Plopsa-parken in België, Nederland en Duitsland als paddenstoelen uit de grond. Jespers volgde de bouw steeds op de voet. Hij was zeven jaar lang haast elk weekend in een Plopsa-park te vinden. Dat ontging ook de mensen van Plopsa zelf niet. "Ik plaatste steeds netjes een fotoverslag online met alle veranderingen in de parken. Na verloop van tijd herkenden zelfs de Studio 100-acteurs me."



Verbeterpunten

Het bewoog de directie van Plopsa om Jespers een baan aan te bieden. "Eigenlijk is er weinig veranderd", grapt hij. "Ik ben nog steeds ieder weekend in een Plopsa-park. Maar nu fotografeer ik niet de mooie dingen, maar de verbeterpunten." Verder woont hij managementvergaderingen bij en assisteert hij de directie waar nodig. "En door mijn achtergrond als fan weet ik wat er leeft in de andere parken. Dat is handig."



De allereerste openingsdag van Plopsaland in 2000 verliep chaotisch. Het park was nauwelijks klaar om bezoekers te ontvangen. Nu, exact twee decennia later, heerst er een serene rust in De Panne. Vanwege het coronavirus blijft het park leeg. Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof belooft dat de feestelijkheden voor het jubileum later alsnog ingehaald zullen worden. "Het is geen afstel, maar uitstel", zegt hij.





ZIE OOK: Plopsaland had bijna totaal anders geheten