Europa-Park

Nieuwe entree van Europa-Park-attractie Piraten in Batavia is af

De entree van Europa-Parks grote nieuwigheid Piraten in Batavia is af. Dat is te zien op beeldmateriaal dat het Duitse pretpark heeft gedeeld. Nadat de originele attractie uit 1987 weggevaagd werd door een brand, koos men voor een aangepaste voorgevel. Die is aanmerkelijk sfeervoller dan het origineel.



Een oude, eentonige muur met een bescheiden venster werd vervangen door een gedetailleerde, verweerde oud-Hollandse gevel met een groot glas-in-loodraam, kleurverschillen en verschillende verwijzingen naar de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).





Het eindresultaat zorgt een andere uitstraling dan voorheen, maar één belangrijk aspect is niet aangepast. Het oorspronkelijke entreebord met de naam van de attractie werd behouden.



Scènes

Piraten in Batavia moet komende zomer opengaan. De volledige attractie wordt op dit moment opnieuw opgebouwd, met nieuwe scènes. In de eerste ruimte van de nieuwe wachtrij komt een tentoonstelling met een voorproefje op het eindresultaat. Voorlopig is Europa-Park echter gesloten in verband met het coronavirus.









