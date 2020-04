Walibi Holland

Video: hardstyle-dj gaat los in leeg Walibi Holland

Walibi Holland was afgelopen week het toneel van een exclusief optreden. Een Nederlandse hardstyle-dj kreeg de kans om een feestje te vieren in het uitgestorven attractiepark. Brennan Heart mocht een uur lang draaien op Boulevard de Paris, de promenade tussen achtbaan Xpress en reuzenrad La Grande Roue.



Brennan Heart is de artiestenaam van Fabian Bohn. Hij stond pal vóór het hoofdpodium. Bij gebrek aan een mensenmassa zorgden speciale effecten als rook, vuur en lasers voor een feestelijke sfeer. De volledige dj-set van ruim een uur is terug te kijken op YouTube.





ZIE OOK: Video: Toverland laat dj draaien in uitgestorven attractiepark



Het optreden was een initiatief radiozender SLAM!, als onderdeel van het zogeheten Quarantine Festival. Aan het virtuele evenement deden eerder ook al onder meer Toverland, Safaripark Beekse Bergen en de Keukenhof mee.

ZIE OOK: Video: dj zet Safaripark Beekse Bergen op stelten vanuit safariboot