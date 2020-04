Europa-Park

Duitse minister stelt voor om Europa-Park binnen een week te openen

Kan Europa-Park binnen afzienbare tijd weer open? Als het aan een Duitse deelstaatminister ligt, verwelkomt het attractiepark binnen een week weer bezoekers. Guido Wolf stelt voor om de pretparken en dierentuinen in zijn deelstaat Baden-Württemberg al op maandag 4 mei te heropenen.



Daar valt onder andere Europa-Park onder, als grootste attractiepark van Duitsland. Wolf is minister van Justitie en Europese Zaken in de deelstaatregering van Baden-Württemberg. Toerisme hoort ook in zijn portefeuille. Hij heeft een plan gemaakt om de toeristische en gastronomische industrie in drie stappen weer op te starten.





Opvallend genoeg komen de attractie- en dierenparken daarbij op de eerste plek, mits ze voldoen aan hygiënemaatregelen en het verlagen van de capaciteit. Wolf noemt 4 mei als streefdatum voor die sector. Hotels, restaurants en campings volgen in de tweede fase. Stap drie omvat zwembaden, sauna's en touringcars.



Overleg

Het zomerseizoen van Europa-Park had op 28 maart moeten beginnen, maar door het coronavirus is het park nog steeds gesloten. Ook de overdekte waterwereld Rulantica is niet toegankelijk. Minister Wolf is van plan om zijn strategie deze week te presenteren tijdens een overleg tussen de federale regering en de deelstaten.



In Baden-Württemberg liggen naast Europa-Park ook pretparken als Erlebnispark Tripsdrill, Steinwasen Park, Tatzmania Löffingen en Schwaben Park. De belangrijkste dierenparken in de streek zijn de Zoologischer Stadtgarten in Karlsruhe, Zoo Heidelberg en Wilhelma in Stuttgart.

