Prater

Pretpark in Oostenrijk voegt drie achtbanen toe

Het bekende Oostenrijkse pretpark Prater pakt dit jaar flink uit. In 2020 moeten maar liefst drie nieuwe achtbanen openen. Daarmee komt het totale aantal rollercoasters in het park op vijftien stuks, goed voor de tweede plek in Europa.



Alleen in het Poolse Energylandia staan meer achtbanen. Daar is men van plan om binnenkort coaster nummer zestien en zeventien te openen. Europa-Park volgt op de derde plek met dertien verschillende achtbanen.





Prater, gelegen in Wenen, presenteert deze zomer een grote bobsled coaster van de Duitse leverancier Gerstlauer, een verticale roller ball-achtbaan van fabrikant Ride Engineers Switzerland en een hangende familieachtbaan van de Franse firma Reverchon.



Tilburg

Laatstgenoemde attractie, de zogeheten Euro Coaster, is tijdelijk in Oostenrijk te vinden. Prater staat erom bekend jaarlijks een grote kermisachtbaan binnen te halen als extraatje. Dit seizoen wordt dat de Euro Coaster van de Nederlandse kermisfamilie Buwalda, die vorig jaar nog onder andere op de Tilburgse kermis te vinden was.



Vanwege het coronavirus is nu nog niet duidelijk wanneer Prater weer geopend kan worden voor publiek. Mogelijk gebeurt dat binnenkort al: Oostenrijk is één van de eerste landen in Europa waar de coronamaatregelen versoepeld worden. Restaurants, cafés, scholen, kappers, hotels en dierentuinen gaan de komende weken gefaseerd weer open.





