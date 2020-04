Efteling

Video: Efteling-medewerkers maken zich klaar om weer aan het werk te gaan

Wat doen Efteling-medewerkers nu ze noodgedwongen thuiszitten? Een nieuwe video toont hoe attractiepersoneel meedoet aan de zogeheten Don't Rush Challenge, die momenteel populair is op social media als TikTok en Instagram. Het doel: in enkele seconden transformeren van een simpele, alledaagse outfit naar een chic, opgedoft uiterlijk.



De vier minuten durende Efteling-versie laat zien hoe werknemers zich thuis klaarmaken om weer aan het werk te gaan. Dankzij de montage lijkt het alsof ze voorwerpen aan elkaar doorgeven. Op de achtergrond klinkt het nummer Don't Rush van Young T en Bugsey, gemixt met Efteling-deuntjes en -geluiden.





Het filmpje werd op eigen initiatief gemaakt door personeelsleden van parkdeel Ruigrijk. Daar staan attracties als De Vliegende Hollander, Baron 1898, Joris en de Draak en de Python.



Aan de slag

Bijna alle medewerkers van de Efteling zitten sinds half maart thuis. Op dit moment is niet duidelijk wanneer ze weer aan de slag kunnen. Het attractiepark blijft vanwege het coronavirus in ieder geval tot en met 19 mei gesloten, staat op de officiële Efteling-site.

