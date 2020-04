Nieuws

Tsjechië geeft dierentuinen toestemming om weer open te gaan

Inwoners van Tsjechië kunnen weer een dagje naar de dierentuin. De Tsjechische overheid heeft besloten dat dierentuinen vanaf deze week toegankelijk mogen zijn, ondanks de internationale coronacrisis. Sinds gisteren zijn onder andere Zoo Praha in Praag, Safari Park Dvur Králové en Zoo Jihlava geopend. Op donderdag volgt Zoo Liberec.



Er gelden wel nieuwe regels. Zo is kaartverkoop aan de kassa niet mogelijk: een bezoek moet vooraf online gereserveerd worden. De maximumcapaciteit werd overal naar beneden bijgesteld, gebaseerd op het totale oppervlakte van de parken. Binnenverblijven zijn gesloten.





Het dragen van een mondkapje is voor iedereen verplicht. Groepsvorming is uit den boze: bezoekers moeten verplicht afstand houden. Ook mag er geen direct contact plaatsvinden tussen gasten en medewerkers. Voor eten en drinken worden speciale uitgiftepunten gerealiseerd.



Versoepeld

Op verschillende plekken in Europa worden de regels voor dierentuinen langzaam maar zeker versoepeld. In delen van Duitsland zijn de dierenparken ook weer toegankelijk. Komende maand volgt Oostenrijk. Zweedse dierentuinen hoefden helemaal niet dicht.

