Jarig tijdens coronasluiting? Dan mag je gratis naar Sea Life

Sea Life Blankenberge heeft een verrassing in petto voor iedereen die jarig is tijdens de coronasluiting. Het Belgische dierenpark bestaat 25 jaar, maar kan vanwege corona geen feest geven. Uit sympathie voor anderen die hun verjaardag ook niet groots kunnen vieren in de coronaperiode, bedacht de toeristische trekpleister een bijzondere actie.



"We hebben besloten om de festiviteiten te verlengen", vertelt een woordvoerster. "Wie ook zijn of haar verjaardag in coronalockdown moest vieren, krijgt dit jaar gratis toegang tot het park op vertoon van de identiteitskaart aan de kassa."





De actie geldt vanaf de heropening van Sea Life tot en met 31 december 2020. Het mes snijdt dus aan twee kanten: hoe langer de lockdown duurt, hoe meer mensen gratis naar binnen komen, maar hoe korter de actieperiode duurt.



Brits

Wanneer de waterwereld aan de Vlaamse kust weer mensen kan verwelkomen, is nog niet duidelijk. Pretparken en dierentuinen in België mogen de poorten in ieder geval niet openen tot 8 juni. Sea Life, geopend in 1995, is onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments.

