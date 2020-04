Disneyland Paris

Video: nooit gerealiseerde plannen voor Kleine Zeemeermin-attractie in Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft jarenlang plannen gehad voor de bouw van een attractie rond The Little Mermaid. Dat is te zien in een oude video die fansite DLP Report boven water wist te halen. De toenmalige ontwerpers vertellen daarin hoe de attractie eruit zou gaan zien. Ook komen exclusieve ontwerpen en maquettes voorbij.



Bezoekers zouden plaatsnemen in hangende gondels in de vorm van schelpen, die voortgetrokken werden door vissen. Vervolgens passeerden ze verschillende iconische scènes uit de populaire animatiefilm, die in Nederland bekendstaat als De Kleine Zeemeermin.





ZIE OOK: Video: dit voorspelden de ontwerpers van Disneyland Paris 25 jaar geleden



De video stond in 2006 op een speciale dvd-uitgave van de film. Hoewel de attractie in Disneyland Paris er nooit gekomen is, zag een vergelijkbaar concept wel het levenslicht in andere Disney-resorts. In 2011 opende de darkride Under the Sea - Journey of the Little Mermaid in Walt Disney World in Florida, een jaar later gevolgd door een kopie in Disneyland in Californië.



Peter Pan

In Disneyland Paris staan sinds 1992 al wel drie andere familiedarkrides die in het teken staan van klassieke Disney-films. Dat zijn Blanche-Neige et les Sept Nains (Sneeuwwitje), Les Voyages de Pinocchio (Pinokkio) en Peter Pan's Flight.

ZIE OOK: Bouwplannen van nieuw Frozen-gebied Disneyland Paris opgedoken