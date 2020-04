Efteling

Brand uitgebroken op geplande locatie van nieuwe Efteling-achtbaan

Aan de rand van de Efteling is maandagmiddag een brand uitgebroken. Dat bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. Het gaat om de strook waar de Efteling binnen afzienbare wil uitbreiden met enkele nieuwe attracties, tussen het Efteling Hotel en het Kinderspoor.



Volgens een ooggetuige hebben voorbijgangers nog geprobeerd om de bosbrand te blussen. Dat lukte niet. De brandweer kreeg rond 15.30 uur een melding binnen. Vervolgens kwamen drie wagens ter plaatse, waarna het vuur gedoofd kon worden. Het is niet zeker hoe de brand is ontstaan.





De Efteling heeft al geruime tijd plannen om het gebied te gebruiken voor een flinke expansie. Op een stuk grond van drie hectare moet onder andere een familieachtbaan met een circusthema komen te staan. Boze buurtbewoners houden de plannen echter tegen. De Raad van State komt later dit jaar met een oordeel.

