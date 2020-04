Parc Astérix

Eerste beelden van nieuw themahotel Parc Astérix

Parc Astérix is van plan om dit jaar een nieuw themahotel te openen: Les Quais de Lutèce. Het complex, met 150 verschillende kamers voor één tot vijf personen, is het eerste viersterrenhotel van het Franse attractiepark. De werkzaamheden naderen de voltooiing, blijkt uit een reportage van de Franse nieuwszender LCI.



Lutèce, ofwel Lutetia, was de naam van een Romeinse stad in Gallië die de basis vormde voor de huidige Franse hoofdstad Parijs. "In die tijd lag het centrum rond de Seine en was Lutèce een stad met veel winkels en handel en een drukke culturele agenda", staat in de officiële beschrijving.





Het hotel ligt op loopafstand van het pretpark, in de buurt van houten achtbaan Tonnerre de Zeus. Eigenlijk hadden de nieuwe accommodaties vorig jaar al af moeten zijn. Eerder openden Hôtel des Trois Hiboux (1999) en Le Cité Suspendue (2018), allebei met drie sterren.



Bezuinigen

De eigenaar van Parc Astérix, parkengroep Compagnie des Alpes, wil de komende tijd fors bezuinigen vanwege de coronacrisis. Het nieuwe hotel is één van de projecten die wel worden afgerond zoals gepland.





































