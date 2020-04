Walibi Holland

Man (33) is dagje alleen in Walibi Holland: 'Dubbel gevoel'

Een 33-jarige man uit Zwolle heeft meegemaakt hoe het is om een pretpark helemaal voor jezelf te hebben. Als winnaar van een prijsvraag kreeg Tom van Eijk afgelopen weekend de kans om alle attracties van Walibi Holland in zijn eentje te doen, zonder wachtrijen en zonder andere bezoekers. "Het gaf een beetje een dubbel gevoel", vertelt hij aan Looopings.



"Want hoewel het heel leuk is om zoiets mee te maken, merk je toch dat het niet zo hoort. Bij een dagje pretpark hoort ook de gezelligheid, de drukte en het delen van emoties. Je wilt dat er mensen zijn, het moet bruisen." Om toch iets te kunnen delen met zijn omgeving, heeft Van Eijk een vlog opgenomen. Die staat nu op YouTube.





De Zwollenaar had drie uur de tijd in het park. Twee medewerkers liepen met hem mee om alle attracties aan te zetten. Uiteindelijk lukte het Van Eijk om vijf van de zeven achtbanen af te strepen: Condor, Xpress, Speed of Sound, Lost Gravity en Untamed. Goliath was buiten gebruik omdat de baan nog niet door de keuring was gekomen.



Kletsnat

Van Eijk hield tijd over voor reuzenrad La Grande Roue en wildwaterbaan El Rio Grande. "Ik ben erachter gekomen dat je ook kletsnat kunt worden als je in je eentje in zo'n bootje zit."



Hij ziet zichzelf niet als een pretparkfan. "Maar ik ben wel een thrillseeker, dus ik ben weleens in Walibi geweest." Untamed kende hij echter nog niet. "Ik had er ook nog niks over gehoord of gelezen, dus ik liet me verrassen. Een mooie, afwisselende baan." En de beruchte Condor? "Een personeelslid vroeg me na afloop of ik na al dat gestuiter nog oren over had, maar ik vond hem eigenlijk wel meevallen."



Tweede

De actie werd georganiseerd in samenwerking met radiostation SLAM!. Van Eijk was één van de prijswinnaars. Een tweede persoon mocht zaterdag ook drie uur lang het park in. Wanneer het attractiepark weer open mag voor reguliere bezoekers, hangt af van wat de overheid de komende periode beslist.

