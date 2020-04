Bobbejaanland

Foto's: Bobbejaanland geeft achtbaan nieuwe kleur

Bobbejaanland vernieuwt de hangende achtbaan Dreamcatcher. De baan krijgt een nieuwe kleur, bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. In plaats van beige is de rail straks een stuk donkerder. Men koos voor antraciet.



Dat is te zien op foto's van fansite BjlFans. De steunpilaren, die nu nog lichtrood met lichtblauw zijn, worden in dezelfde kleur geverfd. "Eigenlijk waren de werkzaamheden gepland voor de seizoensopening, maar door het coronavirus zijn alle planningen opgeschoven", vertelt de voorlichtster. Bobbejaanland blijft in ieder geval dicht tot 8 juni.





De 25 meter hoge achtbaan opende in 1987 als Air Race. Sinds 2006 heet de attractie Dreamcatcher. In 2018 werden de treinen voorzien van VR-brillen en kreeg het stationsgebouw een nieuw uiterlijk, met grote rotspartijen.













