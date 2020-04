Kermis

Kabinet gaat na aandringen alsnog in gesprek met kermiswereld

Het kabinet gaat toch in gesprek met de Nederlandse kermissector. Afgelopen week klaagden de kermisbonden dat de kermiswereld volledig genegeerd werd door de overheid. Na aandringen staat er nu alsnog een overleg op de planning.



Dat bevestigt Atze J. Lubach-Koers van kermisbond Bovak aan Looopings. "Dinsdag aan het einde aan de ochtend gaan de kermisbonden gezamenlijk in gesprek met staatsecretaris Mona Keijzer om te praten over de toekomst van het Nederlandse kermisbedrijf", vertelt hij.





Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De kermisbonden vroegen eerder om een noodfonds van 45 miljoen euro om de periode tot 1 juni te overbruggen. Nu duidelijk is dat er zeker tot 1 september geen kermissen kunnen plaatsvinden, zal dat bedrag een stuk hoger worden.



Vertrouwen

Dat het kabinet eerder helemaal niets van zich liet horen, frustreerde de bonden. "Nog niet eens een ontvangstbevestiging", stond in een verklaring. "Als branche hebben we het gevoel op geen enkele manier serieus genomen te worden. Ons vertrouwen in de overheid is beschaamd."



Volgens de kermiswereld is er snel financiële hulp nodig om te voorkomen dat de bedrijfstak "volledig kapotgaat". "Om te komen tot een oplossing eisen we nu aan tafel te gaan met de betrokken ministeries", luidde de boodschap afgelopen week. Die oproep heeft dus effect gehad.

