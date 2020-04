Nieuws

Krachtig statement van Nederlandse dierenparken: 'Wij zijn er klaar voor'

Verschillende Nederlandse dierentuinen komen met een gezamenlijk statement voor bezoekers én de overheid. De boodschap: als het aan ons ligt, kunnen we gewoon weer open. Vier dierenparken delen vanavond een bericht met de hashtag 'wijzijnerklaarvoor' op Facebook.



Dat zijn AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk in Mierlo, ZooParc Overloon en Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, onderdeel van recreatiegroep Libéma. Waar wachten we nog op, lijken ze zich af te vragen.





Alle berichten bevatten een verwijzing naar de anderhalvemetermaatschappij. "Wist je dat wanneer een chimpansee zijn armen spreidt, hij anderhalve meter breed is?", laat Beekse Bergen bijvoorbeeld weten. "Wist je dat de spanwijdte van een palmgier anderhalve meter is?", aldus ZooParc Overloon



Gezondheid

"Wist je dat een alpaca tot anderhalve meter ver kan spugen?", vraagt Dierenrijk aan het publiek. AquaZoo Leeuwarden gebruikt een otter als voorbeeld. "Wist je dat een reuzenotter tot zo'n anderhalve meter lang kan worden?" Daarna volgt steeds: "We hopen je snel in goede gezondheid te mogen verwelkomen", gevolgd door de eerder genoemde hashtag.



De Libéma-parken hebben verschillende aanpassingen doorgevoerd om te kunnen voldoen aan de landelijke coronamaatregelen. Zo koos Safaripark Beekse Bergen voor plexiglas bij de kassa's, een vaste looproute met eenrichtingsverkeer, afhaalpunten bij de horeca en vooraf gereserveerde tickets die digitaal gescand kunnen worden.



Te krap

Verblijven die te krap zijn voor het houden van afstand gaan dicht, zoals het krokodillenverblijf en doorloopgebied Edge of Africa. De capaciteit van het park wordt bijgesteld naar maximaal zesduizend bezoekers per dag. Het openen van alleen de autosafari ziet men niet zitten, vertelde een woordvoerster vorige week aan Looopings.



Het geduld van AquaZoo-directeur Jeroen Loomeijer raakt ook op. Hij wil naar eigen zeggen snel om de tafel met de veiligheidsregio en de burgemeester, zodat het park weer open kan. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) drong eerder deze week al aan op een heropening van alle parken.

