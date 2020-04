Plopsa Coo

Plopsa-directeur test nieuwe attractie

Een gloednieuwe attractie in het Belgische pretpark Plopsa Coo is klaar voor gebruik. Directeur Steve Van den Kerkhof heeft vanmiddag de molen Le Vol des Papillons mogen uitproberen. Op decoratief vlak moet er nog het één en ander gebeuren, maar technisch gezien is de attractie af.



De testritten zijn goed bevallen. "Goedgekeurd!", schrijft Van den Kerkhof op social media. Het gaat om een zogeheten windstarz-attractie van de Italiaanse fabrikant Zamperla, gebaseerd op Studio 100-serie Maya de Bij. De officiële Nederlandse naam luidt De Vlindervlucht. Een vergelijkbare molen - met een ander thema - stond al in het Duitse Plopsa-park Holiday Park.





In Plopsa Coo is de attractie de vervanger van De Octopus, die in 2018 werd afgebroken. Le Vol des Papillons luidt de eerste fase in van een groot investeringsplan. De komende jaren moet het park uitgebreid worden met onder andere een waterspeelplaats en een hal met attracties.



Openingsdatum

Plopsa Coo is gelegen in de Ardennen, bij de bekende Watervallen van Coo. Wanneer de nieuwe attractie kan draaien met bezoekers, hangt af van de openingsdatum van het park. In België zijn alle attractieparken in ieder geval tot 8 juni gesloten vanwege het coronavirus.





