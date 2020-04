Europa-Park

Meesterwerk: iconische attracties Europa-Park als miniaturen

Een getalenteerde Franse modelbouwer weet niet van ophouden. Patrick Boegli (65) kwam vorig jaar al in het nieuws met een indrukwekkende maquette van het Duitse attractiepark Europa-Park. Hij had verschillende delen van het pretpark tot in detail nagebouwd. Inmiddels kan Boegli nóg meer miniatuurattracties laten zien.



Afgelopen zomer toonde de zestiger maquettes van de Duitse en Zwitserse themadelen, met attracties als achtbaan Matterhorn-Blitz, fietsmonorail Volo da Vinci, treinbaan Panoramabahn en de Monorail. Daar is het niet bij gebleven. Nieuwe beelden laten zien hoe de Fransman delen van de themagebieden IJsland, Spanje, Zwitserland en Griekenland nagebouwd heeft.





Fans zullen onmiddellijk waterachtbaan Poseidon, bobsleebaan Schweizer Bobbahn, boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn, powered coaster Alpenexpress Enzian en zweefmolen Wiener Wellenflieger herkennen. Boegli maakt ook indruk met een minutieuze kopie van interactieve waterbaan Whale Adventures - Northern Lights.



Euro-Mir

De ambitieuze maker is enkele uren per dag met het omvangrijke project bezig. Er wordt nog gewerkt aan een miniatuurversie van spinning coaster Euro-Mir in het Russische themagebied. Daar zijn alleen al driehonderd werkuren in gaan zitten.



Het meesterwerk op schaal 1:87 wordt gebouwd met behulp van een 3D-printer, aangevuld met onderdelen van bestaande modelbouwpakketten. Alle modellen van Boegli zijn volledig functioneel, met varende bootjes en rijdende karretjes. Zelfs ingenieuze liften van achtbanen worden werkend gemaakt.





























































