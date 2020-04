Efteling

Voorzitter Efteling in het ziekenhuis na aanval van hond

Gerd Leers, voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling, is in het ziekenhuis beland na een bizar incident. Hij werd afgelopen donderdag aangevallen door een hond tijdens een fietstocht. De Efteling-voorzitter vloog over de kop en belandde in berm, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht.



Daar is Leers vrijdagmiddag geopereerd, weet nieuwssite 1Limburg. "Zijn arm staat scheef en zijn hand is op zeker twee plaatsen gebroken", vertelde dochter Carolien Mulder-Leers eerder. Op Facebook meldt ze dat de operatie voorspoedig is verlopen. "Het gaat naar omstandigheden goed met hem." De hond zou ontsnapt zijn van een boerenerf in de buurt.





ZIE OOK: Efteling haalt oud-Tweede Kamerlid binnen als voorzitter



Stichting Natuurpark de Efteling - de enige aandeelhouder van de Efteling - is de eigenaar van het attractiepark. Leers werd in februari 2018 benoemd als voorzitter. Tussen 2007 en 2010 was hij al bestuurslid. Hij is verder bekend als oud-minister en voormalig burgemeester van Maastricht.

ZIE OOK: Efteling-directeur steekt medewerkers hart onder de riem in videoboodschap