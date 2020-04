Europa-Park

Europa-Park onthult figuren voor nieuwe attractie Piraten in Batavia

Europa-Park laat alvast enkele figuren zien die later in de nieuwe attractie Piraten in Batavia komen te staan. De decoratieafdeling van het Duitse attractiepark is druk bezig met de animatronics voor de overdekte boottocht. Dat is te zien op nieuwe beelden van achter de schermen.



Piraten in Batavia wordt op dit moment volledig opnieuw opgebouwd nadat de originele attractie uit 1987 in de zomer van 2018 verwoest werd door een brand. Parkeigenaar Roland Mack vertelde eerder al dat sommige bewegende poppen in de darkride maar liefst 200.000 euro per stuk kosten. In totaal komen er zestig animatronics, aldus Mack.





ZIE OOK: Nieuwe attractie Europa-Park krijgt animatronics van 200.000 euro



Decorateurs werken ook aan immense boegbeelden voor grote piratenschepen. Zo wordt het Spaanse galjoen van slechterik Cortez voorzien van een stier en komt er een Chinees schip met een enorme draak. Het schip van Nederlander Bartholomeus van Robbemond, het hoofdpersonage van de attractie, krijgt een leeuw als boegbeeld.



Voorproefje

Een animatronic van Van Robbemond was vorig jaar al te vinden in Europa-Park, als voorproefje op de wederopstanding van de bekende attractie. Daarvoor was in het Duitse themagebied een speciale ruimte ingericht.



Hoewel Europa-Park vanwege het coronavirus gesloten is voor publiek, gaan de werkzaamheden bij Piraten in Batavia vooralsnog gewoon door. De opening staat voorlopig gepland voor komende zomer. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

































































ZIE OOK: Europa-Park toont eerste animatronic van Piraten in Batavia