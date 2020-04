Nieuws

Eigenaar Walibi verlaagt investeringsbudget met 30 miljoen euro

De eigenaar van Walibi Holland neemt dit jaar rigoureuze maatregelen om de coronacrisis te kunnen overleven. Pretparkgroep Compagnie des Alpes verlaagt het investeringsbudget voor de komende periode met 30 miljoen euro. Dat heeft de firma afgelopen week bekendgemaakt. Voor volgend jaar worden opnieuw forse bezuinigingen verwacht.



Compagnie des Alpes kondigde vorige maand al besparingen aan. Bij de presentatie van de halfjaarresultaten op 23 april werden de plannen concreet. Grote nieuwe projecten voor dit jaar gaan door, waaronder een nieuwe familieachtbaan in het Belgische pretpark Bellewaerde, een gelanceerde spinning coaster in het Franse attractiepark Futuroscope en een nieuw hotel in Parc Astérix. Walibi Holland mag een opknapbeurt van een themagebied afmaken.





Bij nieuwe projecten wordt echter op de rem getrapt. "Investeringsplannen worden aangepast om de financiële positie van de groep te beschermen", laat het bedrijf weten. "In totaal verwachten we ons investeringsbudget met 30 miljoen euro te kunnen verlagen voor het financiële jaar 2019-2020." En daarna? "Het is ons doel om manieren te zoeken om de uitgaven voor boekjaar 2020-2021 te verlagen, met name bij onze attractieparken." Compagnie des Alpes beheert ook skigebieden, die eveneens hard getroffen worden door corona.



Beveiligen

Als onderdeel van een "omvangrijk bezuinigingsplan" wordt er op dit moment zo veel mogelijk bespaard op loonkosten, energiekosten, inkoopkosten en onderhoudskosten. Directieleden leveren salaris in. Alleen noodzakelijke werkzaamheden worden nog uitgevoerd, zoals het beveiligen van de parken. Eerder opgestelde financiële doelstellingen voor 2020 zijn overboord gegooid.



Ondanks de financiële klap kunnen de rekeningen voorlopig nog gewoon betaald worden. Men hoopt dat het omzetverlies voor ruim 40 procent gecompenseerd kan worden door het verlaten van de operationele kosten. "Dankzij de maatregelen en de mogelijkheid om nieuwe kredieten af te sluiten, hebben we er vertrouwen in dat we onze liquiditeit tot het einde van het jaar kunnen garanderen, ook als de situatie verslechtert."

