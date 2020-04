Phantasialand

Phantasialand haalt attractie uit elkaar

Phantasialand is gesloten vanwege het coronavirus, maar in het Duitse pretpark gaat het werk gewoon door. Op dit moment ondergaat de thrillride Talocan een grote onderhoudsbeurt. De attractie is uit elkaar gehaald, blijkt uit een foto die op social media verscheen.



Talocan is een top spin-attractie van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, bestaand uit een kantelende bank die over de kop vliegt. De gondel zelf is enkele dagen geleden op een vrachtwagen gezet en meegenomen door onderhoudsfirma SAD Maschinenbau uit de Duitse stad Dinslaken.





Dat is op zo'n negentig kilometer van het attractiepark. Enkele zitplaatsen werden voor het transport verwijderd. Wat er precies met de gondel gaat gebeuren, is niet bekend.



Ritprogramma

Talocan is al langer een probleemkind. In het voorjaar van 2019 was de attractie nog langdurig dicht. Er werden toen verschillende aanpassingen doorgevoerd. Afgelopen winter had de ride plotseling een ander ritprogramma, volgens Phantasialand omdat tijdens groot onderhoud de fabrieksinstellingen waren teruggezet.





