Attractiepark Toverland

Toverland annuleert YouTube-evenement in juli alsnog

Toverland heeft besloten om een speciale YouTube-dag alsnog te annuleren. Het evenement werd onlangs verplaatst van zondag 17 mei naar zondag 5 juli. Ook de editie in juli gaat echter niet door, zo maakt het Limburgse attractiepark vandaag bekend.



Bij nader inzien was het toch niet zo verstandig om een grote bijeenkomst met meet-and-greets en optredens te plannen in tijden van corona. Zeker nu evenementen tot 1 september verboden zijn. Daaronder verstaat de overheid op dit moment in principe "elke publiek toegankelijke verrichting van vermaak".





Het park heeft de zogenoemde YoutubersxToverland-dag daarom volledig uit de agenda gehaald. "Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om dit evenement met bekende youtubers, tiktokkers en influencers in 2021 weer te organiseren", laat Toverland weten. Een datum is er nog niet.



Enzo Knol

Vorig jaar trok de YouTube-dag duizenden bezoekers. Toen waren onder andere Enzo Knol, Milan Knol, Dylan Haegens en Dionne Slagter te gast. Dit jaar zouden Kelvin Boerma, Rutger Vink, Thomas van Grinsven en tweelingzussen Mylène en Rosanne Waalewijn langskomen.



Een groot muziekfestival met André Hazes, dat op 15 mei zou plaatsvinden, werd ook verplaatst naar volgend jaar. Daar is al wel een datum voor geprikt: vrijdag 21 mei 2021.

