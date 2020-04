Plaswijckpark

Rotterdams dierenpark vraagt om financiële hulp na geboortegolf

Voor een Rotterdams speel- en dierenpark komt een geboortegolf op een onhandig moment. In Plaswijckpark zijn dit voorjaar onder andere zes babyzwanen, twaalf lammetjes, vijf wallaby's, zes stokstaartjes en twee otters geboren. Dat kost veel geld, terwijl er op dit moment geen inkomsten zijn vanwege de coronacrisis.



Daar heeft het familiepark iets op gevonden. Wie Plaswijckpark wil steunen, kan een kraampakket kopen voor de babydieren. Er zijn vijf verschillende pakketten samengesteld, bedoeld voor de otters (25 euro), stokstaartjes (20 euro), wallaby's (12,50 euro), lammetjes (10 euro) of zwanen (7,50 euro).





ZIE OOK: Weer dierenpark in de problemen: 'Over twee weken is het geld op'



Met het geld wordt eten voor de dieren betaald. Zo zijn de otters gek op vis, eieren en meelwormen en willen de wallaby's stevig groenvoer als andijvie en spinazie. "Kies je favoriete dier en help op deze manier de babydieren van Plaswijckpark", laat het park weten. Onder elke vijftig donateurs wordt een privébezoek verloot, waarbij het mogelijk is om de dieren zelf te voeren.





ZIE OOK: Duizend kilo voer voor noodlijdend dierenpark: 'Ontzettend dankbaar'