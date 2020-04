Disneyland Paris

Financieel analist gokt dat Disneyland gesloten blijft tot januari 2021

Over de heropening van Disneyland Paris valt eigenlijk nog geen zinnig woord te zeggen, maar een financieel analist wil wel een gokje wagen. John Hodulik, verbonden aan de Zwitserse investeringsbank UBS, verwacht dat de verschillende Disney-resorts, waaronder Disneyland Paris, in ieder geval gesloten zullen blijven tot 1 januari 2021.



Bovendien vermoedt hij dat de Disney-parken volgend jaar slechts de helft van het bezoekersaantal van 2019 zullen halen. "We denken dat de langetermijneffecten van de uitbraak, waaronder het vermijden van mensenmassa's en nieuwe gezondheidsmaatregelen, de winstgevendheid van het bedrijf dramatisch zullen aantasten", aldus Hodulik. "Zelfs na een heropening, in ieder geval tot er een vaccin is."





ZIE OOK: Topman Disney denkt na over koortscontroles bij Disney-parken



Hoewel de analist niet werkzaam is voor The Walt Disney Company, wordt zijn voorspelling gretig overgenomen door de media. Disney zelf doet nog geen concrete uitspraken over een heropening. Wel zei topman Bob Iger onlangs dat het installeren van koortsmeters bij de ingang tot de mogelijkheden behoort.

ZIE OOK: Disneyland Paris stopt met innen abonnementsgeld