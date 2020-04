Nieuws

Pretparken in België nog minstens zes weken dicht

De pretparken in België moeten in ieder geval nog ruim zes weken gesloten blijven. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad vrijdagavond bekendgemaakt. Belgische attractieparken en dierentuinen zijn minstens tot maandag 8 juni noodgedwongen dicht. Wat er daarna gaat gebeuren, wordt pas eind mei besloten.



Of de parken vanaf 8 juni inderdaad weer bezoekers mogen verwelkomen, hangt af van hoe het coronavirus zich de komende tijd ontwikkelt. De Veiligheidsraad maakt vooralsnog geen onderscheid tussen attractie- en dierenparken. Musea in België kunnen wellicht al eerder open, namelijk op maandag 18 mei. Ook die datum is onder voorbehoud.





Niet-essentiële reizen naar het buitenland blijven zeker tot 8 juni verboden. Dus wanneer de pretparken in andere Europese landen eerder opengaan, mogen Belgen daar niet naartoe.



Protocol

Een pretparkbezoek zal er straks wel anders uitzien dan voorheen. Branchevereniging Belgoparks heeft daarvoor een protocol opgesteld. Bij Belgoparks horen Walibi Belgium, Bobbejaanland, Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Pairi Daiza, Bellewaerde, Boudewijn Seapark en Sea Life Blankenberge.

