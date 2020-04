Walibi Holland

Walibi-directie levert 10 procent salaris in vanwege coronacrisis

De directie van Walibi Holland ontvangt vanwege de coronacrisis minder salaris. Dat heeft parkeigenaar Compagnie des Alpes bepaald. Bij alle attractieparken van de Franse groep leveren directieleden 10 procent salaris in. "Deze maatregel is van toepassing zolang de sluitingsperiode duurt", staat in een persbericht.



De directie van Walibi Holland bestaat uit algemeen directrice Mascha van Till, interimdirecteur parkuitgaven Gerben Kempenaar en marketingdirecteur Marc Guffens. Laatstgenoemde wil verder niet op de situatie ingaan. "Aangezien dit uitsluitend onze interne keuken betreft", zegt hij.





Alle pretparken van Compagnie des Alpes zijn momenteel gesloten in verband met het coronavirus. Naast Walibi Holland gaat het om onder andere Walibi Belgium en Bellewaerde in België en Parc Astérix en Futuroscope in Frankrijk.



Hoofdkantoor

De voorzitter en algemeen directeur van Compagnie des Alpes zien hun vaste vergoeding dalen met 20 procent, terwijl andere leden van de directie op het hoofdkantoor 15 procent gekort worden. Verder ziet de raad van bestuur af van de gebruikelijke vergoeding voor bestuurders.



De parkengroep gaf eerder al aan dat er flink bezuinigd zal moeten worden om de coronacrisis te kunnen overleven. Daarom wordt er onder meer bespaard op loon- en onderhoudskosten.

