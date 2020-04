Nieuws

Pretparksector maakt pas op de plaats: 'Opening in meivakantie is te vroeg'

De Nederlandse attractieparken lijken de hoop op een opening in mei opgegeven te hebben. Branchevereniging Club van Elf, waar 23 dagattracties bij aangesloten zijn, zegt nu te mikken op de zomermaanden. De meivakantie komt te vroeg, aldus directeur Kees Klesman.



Dinsdag werd bekend dat het kabinet de landelijke lockdown verlengt tot en met 19 mei. In eerste instantie gaf Klesman aan dat attractieparken hun best zouden blijven doen om toch eerder open te gaan. "Anderhalve meter afstand houden is in pretparken veel beter te managen dan in de horeca", zei hij. "Wij houden ons niet koest."





Na een speech van premier Mark Rutte, waarin hij aangaf dat een versoepeling voorlopig niet aan de orde is, draaide de sector bij. "We mikken echt op de maanden juni, juli en augustus", vertelt Klesman nu aan persbureau ANP. "Wij zijn er klaar voor en zullen ons protocol presenteren aan Economische Zaken. Maar alles valt of staat met wat de premier bepaalt."



Vrienden

De Club van Elf heeft vier regels opgesteld waar bezoekers zich aan moeten houden als de parken straks weer opengaan. Zo kunnen vrienden niet meer naast elkaar in attracties zitten en mogen bezoekers met gezondheidsklachten niet naar binnen.



Ook wordt de maximumcapaciteit overal naar beneden bijgesteld. "Dat gaat dus heel veel geld kosten. En daarom zullen bepaalde bedrijven ook concluderen dat het niet rendabel voor ze is."

