Kolmården

In Zweden kan het wel: groot attractie- en dierenpark weer geopend

Wat pretparken en dierentuinen in Nederland en België al weken tevergeefs voor elkaar proberen te krijgen, lukt in Zweden wel. Daar is een groot attractie- en dierenpark weer open voor het grote publiek. Kolmården heeft de poorten gisteren geopend voor alle bezoekers. Zelfs een spectaculaire houten achtbaan is gewoon operationeel.



Sinds 10 april was het park van maar liefst 150 hectare al toegankelijk voor hotelgasten en abonnementhouders. Nu is iedereen welkom. Vanwege de beperkte capaciteit van het park moet een bezoek wel vooraf gereserveerd worden op internet. Dat geldt ook voor abonnees. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar; de kassa's blijven gesloten.





Kolmården neemt extra hygiënemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook moeten bezoekers verplicht afstand houden in wachtrijen. De attracties en shows in de gebieden Bamses Värld en Marine World zijn dicht, maar een ritje maken in de 56 meter hoge rollercoaster Wildfire en de kabelbaan Safaribanan is wel mogelijk.



Restaurants

Ook de meeste dierenverblijven zijn gewoon te bezoeken. Het park telt meer dan meer dan zestig verschillende diersoorten. Verder is een groot aantal winkels en eetgelegenheden geopend. Bij de restaurants is het ook mogelijk online te bestellen. Bezoekers kunnen niet met contant geld betalen: pinnen is verplicht.



Andere Zweedse pretparken, zoals Liseberg, Gröna Lund en Furuvik, zijn nog wel gesloten in verband met het coronavirus. Ook daar worden plannen gemaakt om binnenkort weer open te gaan, met extra regels en maatregelen.

