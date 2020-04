Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp blij met steun: 3500 entreebewijzen verkocht

Een actie van Diergaarde Blijdorp om zorgverleners te steunen is een succes. Voor elk verkocht entreebewijs schenkt de Rotterdamse dierentuin een vrijkaart aan een zorginstelling. In twee weken tijd zijn er op die manier al 3500 toegangsbewijzen gedoneerd.



Het initiatief wordt gesteund door onder meer tv-presentator Beau van Erven Dorens en voetbaltrainer Giovanni van Bronckhorst. Voor Blijdorp is dat resultaat ook goed nieuws. Op deze manier komt er toch geld binnen, terwijl het park anders nagenoeg geen inkomsten zou hebben tijdens de coronasluiting. Tickets kosten 23,50 euro.





ZIE OOK: Diergaarde Blijdorp hoopt op meer inkomsten door actie voor zorgverleners



"Alle uitgaven die nodig zijn om de dieren en planten te verzorgen, worden nog steeds gemaakt", staat in een persbericht. "Gelukkig zijn heel veel abonnementhouders trouw en blijven zij niet alleen abonnee, maar zien ze ook af van enige compensatie."



Geldig

De actie loopt nog tot 10 mei. Uiteindelijk worden de gratis toegangskaarten door Blijdorp verdeeld onder ziekenhuizen, zorgorganisaties en goede doelen in de omgeving. Ze blijven een jaar geldig na de heropening van het park.

ZIE OOK: Amsterdamse dierentuin Artis vraagt om geld: 'Wij maken ons zorgen'