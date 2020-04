Nieuws

Nederlandse attractieparken komen met nieuwe regels voor dagje uit in coronatijd

Nederlandse attractieparken presenteren gezamenlijk nieuwe richtlijnen voor een dagje uit in tijden van corona. Pretparken, dierentuinen en andere dagattracties hebben samen een protocol opgesteld met daarin vier 'spelregels'. Die moeten zorgen voor veilige uitstapjes tijdens de coronacrisis.



De eerste regel gaat over het verplicht reserveren van een bepaalde dag of een specifiek tijdstip. "Ook als iemand al een kaartje of voucher heeft", zo staat in het protocol. "Online betalen is de nieuwe norm." Ten tweede mag een gezelschap pas op pad als iedereen vrij is van gezondheidsklachten. "Dus geen koorts, hoesten, niezen, et cetera."





ZIE OOK: Kabinet verlengt lockdown, maar Nederlandse attractieparken willen toch open



Punt drie geeft aan dat vrienden niet meer dicht bij elkaar in de buurt mogen komen. Ze kunnen dus ook niet naast elkaar in een attractie zitten: dat is voorbehouden aan gezinsleden die met elkaar samenwonen. "Kom alleen of als gezelschap, met mensen uit eenzelfde huishouden", zo luidt de regel.



Ontlast

Hoe medewerkers van de parken dat willen gaan controleren, is niet duidelijk. Ten vierde wordt gevraagd om met eigen vervoer te komen. "De capaciteit van het openbaar vervoer is beperkt en moet zoveel mogelijk ontlast worden."



Verder hebben de parken met elkaar afgesproken dat ze steeds zullen zorgen voor anderhalve meter afstand tussen bezoekers en medewerkers, extra hygiënemaatregelen en een bredere informatievoorziening. De precieze invulling daarvan mogen ze grotendeels zelf bepalen.



Teruggefloten

Branchevereniging Club van Elf, waar 23 verschillende Nederlandse dagattracties bij aangesloten zijn, hoopt dat de parken zo snel mogelijk weer bezoekers kunnen verwelkomen. "Liever gisteren dan vandaag", zei directeur Kees Klesman eerder. Premier Mark Rutte heeft de sector dinsdagavond teruggefloten. Hij maakte duidelijk dat het hebben van een protocol niet wil zeggen dat het verstandig is om weer open te gaan.



In een interne memo geeft directeur Klesman aan hoe belangrijk het is dat de Club van Elf-leden allemaal hetzelfde communiceren. "Hoe meer we als dagattracties met één stem spreken, hoe meer vertrouwen we wekken bij het Nederlandse publiek en de overheid", schrijft hij. Bij de organisatie zijn onder meer de Efteling, Duinrell, Attractiepark Slagharen, Toverland, Walibi Holland en Avonturenpark Hellendoorn aangesloten.

ZIE OOK: Premier Rutte drukt hoop van pretparkbranche de kop in