Plopsaland deelt video vol zelfspot: 'Veel te duur!'

Een Vlaamse acteur scoort met een komische video waarin hij een dagje Plopsaland belachelijk maakt. Nicolas Caeyers laat via Instagram en TikTok zien hoe doorsnee Vlamingen een dag in het attractiepark beleven. Opvallend genoeg werd de parodie ook gedeeld door Plopsa zelf.



De 285.000 volgers van de officiƫle Plopsa-pagina op Facebook kregen de beelden deze week voorgeschoteld. Een gewaagde actie, aangezien de typetjes van Caeyers onder meer klagen over te hoge prijzen, te lange wachtrijen, onverstaanbare medewerkers en voordringend publiek.





"Allee seg, 45 euro voor een pluchen hond?!", verzucht de acteur bijvoorbeeld. Caeyers is geen onbekende voor Plopsaland: hij speelde jarenlang in de tv-serie Galaxy Park van Plopsa-eigenaar Studio 100. Ook daar refereert hij naar in zijn video. Alleen al via de Plopsa-pagina is het filmpje nu ruim 115.000 keer bekeken.

