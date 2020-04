M&D's Scotland's Theme Park

Corona is genadeslag voor Schots attractiepark: faillissement aangevraagd

Voor een pretpark in Schotland betekent de coronacrisis waarschijnlijk de genadeklap. Attractiepark M&D's in het Schotse Motherwell kampte al langer met financiële problemen. Nu er vanwege het coronavirus helemaal geen geld meer binnenkomt, kunnen de rekeningen definitief niet meer betaald worden. De directie heeft een faillissement aangevraagd.



Het bedrijf spreekt in een verklaring over "moeilijke jaren" waarin er "hard gewerkt" is om het hoofd boven water te houden. "Maar net als andere firma's hebben we onze plannen voor dit seizoen moeten schrappen door corona." 165 medewerkers komen op straat te staan.





ZIE OOK: Pretpark betaalt 1,4 miljoen euro aan slachtoffers van achtbaanongeluk



Curator Michelle Elliot laat weten dat er nog geprobeerd is om nieuwe investeerders aan te trekken en te bezuinigen. "Maar in deze onzekere omstandigheden was het niet mogelijk om tot een oplossing te komen, ondanks uitvoerige gesprekken met een geïnteresseerde partij."



Schadevergoeding

In M&D's staan twee waterbanen en vier rollercoasters, waaronder de loopingachtbaan Tornado. In juni 2016 kwam het park in het nieuws nadat de karretjes van de hangende achtbaan Tsunami ontspoorden. Tien bezoekers raakten daarbij gewond. Ze ontvingen een totale schadevergoeding van ruim 1,4 miljoen euro. De attractie is intussen afgebroken.

ZIE OOK: Na lang twijfelen: ook Britse attractieparken sluiten door coronavirus