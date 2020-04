Bellewaerde

Trein voor nieuwe achtbaan Bellewaerde gearriveerd

Het Belgische attractiepark Bellewaerde is één van de weinige pretparken in de Benelux waar dit jaar een nieuwe achtbaan opgeleverd wordt. Familieachtbaan Wakala van de Duitse fabrikant Gerstlauer wordt 21 meter hoog en 660 meter lang. De eerste trein staat inmiddels op de baan.



"Hierdoor kunnen we verder met de installatie van de baantechnologie", laat Bellewaerde weten. "En daarna volgen de eerste testritten." De topsnelheid bedraagt zo'n 50 kilometer per uur. Uiteindelijk komen er drie treinen voor twintig personen. De eerste trein is geel, de andere treinen worden rood en groen.





Het uiterlijk werd gebaseerd op de Canadese indianenstam Kwakiutl. Wakala, gelegen in een Canadees themagebied, bestaat uit twee liftheuvels en een achterwaartse vrije val. De openingsdatum is nog niet bekend, omdat Bellewaerde tot nader order gesloten is vanwege het coronavirus.









