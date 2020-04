Deltapark Neeltje Jans

Rechter draait ontslag van zoenende zeeleeuwentrainer terug

Een themapark in Zeeland had een zeeleeuwentrainer nooit op staande voet mogen ontslaan na een zoen met een stagiaire. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De man, een medewerker van Deltapark Neeltje Jans, vocht zijn ontslag met succes aan.



Het incident vond in april 2019 plaats. Volgens de 21-jarige vrouw was er sprake van ongewenste intimiteiten. De trainer ontkent dat. Na afloop van het voorval kregen de twee ernstige ruzie. Dat uitte zich ook op de werkvloer. De werknemers dreigden onder meer om geheimen over elkaar te onthullen.





Toen de directie van het attractie- en dierenpark lucht kreeg van de situatie, werd de man onmiddellijk ontslagen. Afgelopen najaar oordeelde de kantonrechter al dat de werkgever daarmee te snel gehandeld heeft. Het Deltapark ging in hoger beroep, maar het gerechtshof sluit zich nu aan bij de eerdere uitspraak.



Heel ongepast

De rechter spreekt over "een eenmalige zoen die niet heeft plaatsgevonden tijdens werktijd, maar in de privésfeer", weet de Provinciale Zeeuwse Courant. Het onder druk zetten van de vrouw wordt "heel ongepast" genoemd, maar de stagiaire heeft ook verkeerd gehandeld. "Het gaat om actie en reactie."



Ontslag op staande voet zou daarom een "disproportionele maatregel" zijn. Bovendien had Deltapark Neeltje Jans de werkverhouding tussen de twee moeten herstellen. Dat is echter niet gebeurd. De man werkt sinds oktober weer voor het park, maar mocht zijn gebruikelijke werkzaamheden niet uitvoeren.

