Efteling compenseert abonnees: 54 eurocent per gesloten dag

De Efteling heeft meer details bekendgemaakt over de compensatieregeling voor abonnementhouders. Het attractiepark beloofde eerder al dat abonnees een vergoeding zouden krijgen voor elke dag dat ze nu niet naar binnen kunnen. Dat tegoed kan later besteed worden in de Efteling.



Nu is duidelijk hoe hoog het bedrag precies wordt. Voor abonnementen die per jaar betaald worden, gaat het om 54 eurocent per gesloten dag. Wie ervoor gekozen heeft om maandelijks te betalen voor een abonnement, krijgt 59 eurocent per dag terug.





Ook eventuele parkeerabonnementen worden gecompenseerd. Per parkeerkaart gaat het om 11 eurocent voor elke gesloten dag. Een Efteling-tegoed blijft drie jaar geldig, ook als een kaart al verlopen is.



Zomer

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de Efteling weer open kan. Het park houdt er zelfs rekening mee dat de poorten de hele zomer gesloten moeten blijven. Als het park inderdaad tot en met 31 augustus niet toegankelijk is, ontvangen maandbetalers met een parkeerabonnement een vergoeding van ruim 120 euro. En stel dat de Efteling op 20 mei weer opengaat, dan bedraagt dat tegoed 47 euro.



Het bedrag is niet alleen te besteden bij horecalocaties en souvenirwinkels: er kan ook een deel van een jaarbetaling voor een Efteling-abonnement mee voldaan worden bij de Gastenservice. Verder is het mogelijk om er Efteling-tickets en parkeerkaarten mee te kopen, bijvoorbeeld voor vrienden en familie.

