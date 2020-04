Efteling

Video: Efteling geeft youtubers toestemming om bezoekers lastig te vallen

De Efteling heeft meegewerkt aan een merkwaardig item van YouTube-kanaal StukTV. Het attractiepark gaf de videomakers toestemming om - verkleed als willekeurige mascottes - bezoekers lastig te vallen. De opnames vonden plaats op dinsdag 3 maart. Vandaag werd het eindresultaat gepubliceerd.



In een ruim tien minuten durende video is te zien hoe youtubers Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens op verschillende plekken omstanders irriteren. "Vandaag hebben we wél toestemming om in de Efteling te filmen", zegt Van der Vlugt trots bij de start van het item. "En we gaan zo vervelend mogelijk zijn."





ZIE OOK: Youtubers van StukTV verkleed als mascottes in de Efteling



Van der Vlugt, verkleed als neushoorn, probeert bezoekers in het water te duwen, waarbij hij een kind aan het huilen maakt. Vervolgens steelt hij enkele kinderwagens, jaagt hij mensen van een bankje af en grijpt hij een sjaal, die hij vervolgens in een boom gooit. De Winter betast een groep vrouwen.



Vechten

Jurriens pakt een muts af en rent ermee weg. De Winter doet hetzelfde met een tas. Verder vechten de mascottes voor publiek en rijden ze met een wandelwagen de bosjes in. Er werd gefilmd op plein voor Droomvlucht, in speeltuin Kindervreugd en op het plein bij Symbolica.



De Efteling heeft uiteraard meegewerkt aan de actie omdat filmpjes van StukTV meestal honderdduizenden keren bekeken worden. Bovendien staat het YouTube-kanaal erom bekend het niet zo nauw te nemen met de regels. Als er geen toestemming was gegeven, had het drietal wellicht alsnog een video gemaakt zonder begeleiding.



Een vergelijkbaar item werd in 2018 al opgenomen in Walibi Holland, ook met instemming van het park.

ZIE OOK: Video: youtubers vallen bezoekers Walibi Holland lastig