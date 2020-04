Kermis

Video: kermisexploitanten willen graag open, maar mogen niet

De kermiswereld had nog enige hoop gevestigd op het zomerseizoen. Door attracties en kramen aan te passen, zouden kermissen mogelijk kunnen doorgaan met anderhalve meter afstand tussen bezoekers. Maar nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat evenementen zeker tot 1 september verboden zijn, heeft dat weinig zin meer.



Albert Ordelman, eigenaar van de spectaculaire thrillride Propeller, was één van de initiatiefnemers van een zogenaamde proefkermis. Op een terrein in Apeldoorn zijn allerlei verschillende attracties neergezet om te bekijken hoe anderhalve meter afstand in de praktijk kan werken. Deze week hadden er veelvuldig testritten moeten plaatsvinden.





Het evenementenverbod zorgt er echter voor dat de proefkermis eigenlijk weer kan inpakken. Wanneer er überhaupt weer kermissen kunnen plaatsvinden, is op dit moment volledig onduidelijk. Exploitanten zitten dan ook in zak en as, want voorlopig komt er geen euro binnen. Bonden zijn ten einde raad en dringen aan op een noodfonds.

