Efteling

Efteling zinspeelt op sluiting in de zomermaanden

De Efteling houdt er rekening mee dat het attractiepark mogelijk de hele zomer gesloten moet blijven door het coronavirus. Dat valt te lezen in een verklaring op de website van het park. Op dit moment laat de online openingskalender zien dat de Efteling tot en met dinsdag 19 mei geen bezoekers kan ontvangen.



Maar of de poorten in juni, juli of augustus wel opengaan, is nog maar vraag. Voorbereidende werkzaamheden voor de zomerperiode gaan vooralsnog wel door. "Maar op dit moment bekijken we ook welke faciliteiten nog nodig zijn", aldus de Efteling. "Want we weten tenslotte niet of én hoe we deze zomer open zullen gaan."





Mocht het sprookjespark wel toestemming krijgen om weer open te gaan, dan zullen er "gepaste maatregelen" genomen worden. "Ook in de Efteling zal het er waarschijnlijk anders uitzien dan dat je gewend bent in deze periode."



Verwachtingen

Wat er precies gaat veranderen, wordt door brancheorganisaties als de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen vastgelegd in een protocol. De sectoren willen naar eigen zeggen zo snel mogelijk weer open, maar premier Mark Rutte heeft hun verwachtingen dinsdagavond getemperd. Voorlopig zit een dagje pretpark er niet in.



De Efteling is al bijna zes weken gesloten voor publiek, sinds zaterdag 14 maart. Het grootste attractiepark van de Benelux loopt daardoor naar verwachting tientallen miljoenen euro's aan omzet mis.

