DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort vraagt abonnementhouders om hulp

Abonnementhouders van DierenPark Amersfoort krijgen de vraag of ze het park willen steunen of niet. In principe worden alle abonnementen automatisch verlengd met het aantal dagen dat de dierentuin nu gesloten is. Maar abonnees kunnen er ook voor kiezen om de verloren dagen te 'doneren' aan het park.



"Honderden dieren hebben in ons park elke dag voedsel en de juiste zorg nodig", meldt DierenPark Amersfoort. "Er zijn op dit moment geen inkomsten, maar de verzorging van de dieren gaat door. Wij kunnen jouw steun daarom hard gebruiken."





ZIE OOK: Efteling belooft compensatie voor abonnementhouders vanwege sluiting



Als abonnementhouders akkoord gaan met de actie, wordt hun kaart niet verlengd en betalen ze dus gewoon voor de dagen dat het park gesloten was. Ze hebben een mail ontvangen waarin staat wat ze er precies voor moeten doen. "Het helpt ons in deze uitzonderlijke tijden en wij zijn hier heel blij mee!"



Zes weken

Wie liever niet wil helpen, hoeft geen actie te ondernemen. DierenPark Amersfoort is sinds zaterdag 14 maart gesloten vanwege het coronavirus. Het park heeft nu al bijna zes weken geen inkomsten.

ZIE OOK: Nederlandse dierentuinen willen weer open: 'Wij zijn er gewoon klaar voor'