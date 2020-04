Paultons Park

Engels pretpark stelt opening nieuwe achtbaan jaar uit door corona

Een grote uitbreiding van het Engelse pretpark Paultons Park gaat niet meer open in 2020. Het attractiepark wilde dit voorjaar het nieuwe themagebied Tornado Springs in gebruik nemen, maar door het coronavirus liggen de werkzaamheden al een tijdje stil.



"Bouwvakkers uit Duitsland, Denemarken en andere landen zijn naar huis gegaan en al het werk is gestopt", vertelt operationeel directeur James Mancey in een videoboodschap. De karretjes staan al klaar. "Maar net voordat de testritten zouden plaatsvinden, is de Duitse fabrikant vertrokken."





Vandaag werd bekend dat de opening is uitgesteld naar het voorjaar van 2021. "We begrijpen dat dit voor iedereen een teleurstelling is, maar zonder werkzaamheden op de bouwplaats en zonder toekomstperspectief was dit onze enige optie", laat Paultons Park weten.



Spinning coaster

In Tornado Springs staan verschillende nieuwe attracties, met als blikvangers de spinning coaster Storm Chaser en reuzenschommel Cyclonator. "Na achttien maanden hard werken is het moeilijk om te accepteren dat de attracties dit jaar niet opengaan, maar we beloven dat het wachten het waard zal zijn."



Directeur Mancey spreekt over "het beste themadeel in een attractiepark in het Verenigd Koninkrijk". Het gebied werd ontworpen door de Nederlandse firma Leisure Expert Group. De decors zijn gebouwd door MK Themed Attractions uit Denemarken.

