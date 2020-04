Europa-Park

Tattoostudio deelt foto's van superfan met enorme Europa-Park-tatoeage

Een fan van Europa-Park heeft zijn liefde voor het Duitse attractiepark op een bijzondere manier laten vereeuwigen. Hij besloot een enorme tatoeage te nemen van een beeld bij de houten achtbaan Wodan. Zijn volledige rug wordt bedekt door een afbeelding van Hel, de godin van de onderwereld in de noordse mythologie.



Het sculptuur bevindt zich in de wachtrij van de achtbaan. In haar handen draagt ze een zandloper en een schedel. Op de achtergrond van de tattoo zijn de houten balken van de rollercoaster ook zichtbaar. Tatoeages gebaseerd op pretparken zijn niet uniek, maar de grootte is wel uitzonderlijk.





De tatoeage is al een hele poos geleden gezet. Het resultaat werd pas afgelopen week gedeeld door de Facebook-pagina van tattoostudio HungarInk uit Freiburg, op ongeveer dertig kilometer van het pretpark. Er wordt positief op gereageerd. "Een meesterwerk", zegt Farkas Huszar. "Geweldig", vindt Katharina Müller.









