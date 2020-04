Fabrikanten

Ondernemer wil reuzenrad laten draaien als visrestaurant

Nu kermissen en andere grote evenementen voorlopig niet doorgaan, staan de reuzenraden van de Groningse ondernemer Jan Lamberink stil. Daarom heeft hij een andere functie bedacht voor zijn attracties. Lamberink bouwde een reuzenrad om tot visrestaurant.



"In deze tijd moet je een beetje creatief zijn, want ik denk niet dat er een tas met geld uit Den Haag komt", vertelt hij aan RTL Nieuws. Zo kwam hij op het idee voor een draaiend visrestaurant. "We hebben tafeltjes in de gondels gemaakt. Er kunnen vier mensen in de gondel zitten." Dat moeten wel gezinsleden zijn, om coronabesmettingen te voorkomen.





"En dan kunnen ze een bestelling doen bij de viswagen, zoals een lekkerbekje, een haring of een patatje, en dan overhandigen we dat. Dan kunnen ze dat opeten en gaat het reuzenrad langzaam draaien. Als het op is, steken ze de hand op en stopt het reuzenrad."



Op zoek

Na elke groep wordt een gondel grondig schoongemaakt. Waar het visreuzenrad van Lamberink moet komen te staan, weet hij nog niet. "Wij zijn op zoek. Het mooiste zou zijn in een stad of op een plein ergens. Dat zou super zijn."

