Video: Walibi Holland laat badeenden los in wildwaterbaan

Walibi Holland heeft een lollige actie uitgehaald bij wildwaterbaan El Rio Grande. Om thuisblijvers te vermaken besloot het pretpark drie opblaasbare badeenden los te laten in de geul van de waterattractie. Dat is te zien in een video op Facebook.



De enorme eenden stonden naast elkaar klaar onderaan het station. Toen de vier pompen van de 375 meter lange waterbaan aangingen, werden de opblaasdieren meegevoerd door duizenden liters water. Aan kijkers de opdracht om te melden welk eendje het eerst over de finish komt. Onder de goede antwoorden worden entreekaarten verloot.





Walibi had op zaterdag 4 april weer open moeten gaan na een maandenlange winterstop. Door het coronavirus is de seizoensstart voor onbepaalde tijd uitgesteld. In de tussentijd houdt het pretpark fans bezig met wekelijkse acties op social media.

