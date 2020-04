Holiday Park

Parkeerplaats van Plopsa-pretpark wordt drive-in bioscoop

De parkeerplaats van het Duitse pretpark Holiday Park fungeert vanaf zaterdag als een drive-in bioscoop. Het attractiepark, onderdeel van de Plopsa Group, stelt het parkeerterrein ter beschikking om films te vertonen op een groot led-scherm. Doordat toeschouwers in hun eigen auto blijven zitten, is er geen kans op coronabesmettingen.



Het concept wordt Popup Autokino genoemd. Plopsa werkt ervoor samen met een externe partij, die ook de ticketverkoop regelt. Per auto zijn in principe maximaal twee passagiers toegestaan. Voor ouders met kinderen tot 17 jaar geldt een uitzondering.





De tarieven variƫren tussen 20 en 48 euro per auto, afhankelijk van het aantal inzittenden. Er is plek voor tweehonderd wagens tegelijk. Het filmgeluid is te horen via een FM-frequentie op de autoradio. Er zal geen eten en drinken te koop zijn. Het verlaten van de auto is alleen toegestaan voor een toiletbezoek.



Hollywood

Zaterdag zijn actiekomedie My Spy (2020) en komisch drama Once Upon a Time in Hollywood (2019) te zien. Zondag worden animatiefilm The Elfkins: Baking a Difference (2019), avonturenkomedie Jumanji: The Next Level (2019) en biografische muziekfilm Lindenberg! Mach dein Ding (2020) vertoond.



Eerder deze maand werd er ook al een drive-in bioscoop opgetuigd op de parkeerplaats van het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland. Alle attractieparken in Duitsland zijn voorlopig gesloten vanwege het coronavirus.

