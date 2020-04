Kermis

Definitief streep door Tilburgse kermis 2020: 'Waanzinnig zuur'

De grootste kermis van de Benelux slaat noodgedwongen een jaar over. Het landelijke verbod op evenementen tot 1 september zorgt ervoor dat de Tilburgse kermis definitief niet doorgaat. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Tilburg aan Looopings. "Voor alle partijen is dit natuurlijk waanzinnig zuur, want we keken er enorm naar uit", zegt ze.



Het tiendaagse volksfeest was gepland voor vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli 2020. "Dit evenement is het visitekaartje van Tilburg", weet de voorlichtster. "Het is belangrijk voor Tilburg en omstreken, voor de kermiswereld, voor horecaondernemers en van partijen als Roze Maandag. Zij worden hier allemaal door geraakt."





ZIE OOK: Gemeente Tilburg helpt kermisexploitanten in nood



Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de Tilburgse kermis niet kan plaatsvinden. Maar zelfs tijdens de oorlog was er een alternatief evenement, met een bescheiden aantal attracties. 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin er helemaal geen Tilburgse kermis zal zijn.



Triest

"Het doet gewoon zeer", reageert kermiswethouder Rolph Dols op het besluit. "Het moeten annuleren van zo'n gaaf evenement, dat zo van belang is voor je stad, is gewoonweg triest." Hij kondigde eerder al aan dat exploitanten hun vooruitbetaalde pachtgelden terugkrijgen.



Een kermis met anderhalve meter afstand tussen bezoekers zag de gemeente Tilburg niet zitten. "We hebben natuurlijk nagedacht over alternatieve scenario's", aldus de woordvoerster. "Maar los van alle worstelingen bij attracties is het niet te doen om een miljoen bezoekers in de binnenstad op anderhalve meter afstand van elkaar laten feesten."



Weigeren

Het binnenlaten van een beperkt aantal bezoekers was ook geen optie. "De Tilburgse kermis is voor iedereen, voor jong en oud. Beperkingen en mensen weigeren hoort daar niet bij, dat is niet feestelijk." De gemeente zegt "reikhalzend" uit te kijken naar de editie van juli 2021. "Daar gaan we voor."





ZIE OOK: Ramp voor Duitse kermiswereld: overheid verbiedt grote kermissen tot eind augustus