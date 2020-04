Nieuws

Tegenvaller: dierentuinen in Denemarken mogen toch niet open

Een flinke teleurstelling voor dierenparken in Denemarken: zij mogen voorlopig toch niet open. Vier grote Deense dierentuinen hadden aangekondigd dat ze vanaf vrijdag 1 mei weer toegankelijk zouden zijn voor publiek. Ze waren ervan overtuigd dat ze een veilig dagje uit konden garanderen. De overheid denkt daar anders over.



Eerder deze week maakten Zoologisk Have (Kopenhagen), Aalborg Zoo (Aalborg), Givskud Zoo-Zootopia (Vejle) en Odense ZOO (Odense) bekend dat ze snel weer open zouden gaan. Dat gebeurde naar aanleiding van een adviesrapport van de Deense autoriteiten, waarin staat aan welke veiligheidsmaatregelen de parken zouden moeten voldoen om weer open te mogen.





"We zorgen dat we ons aan alle eisen en aanbevelingen van de overheid kunnen houden, zodat bezoekers veilig langs kunnen komen", liet de dierentuin van Kopenhagen bijvoorbeeld weten. Die boodschap viel niet in goede aarde bij de minister van Justitie, de minister van Economische Zaken en de Deense gezondheidsautoriteit Sundhedsstyrelsen.



Ongepast

"Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zou het ongepast zijn om pretparken en dierentuinen weer te openen", schreven zij in een brief. "De regels blijven ongewijzigd." In Denemarken zijn samenkomsten van meer dan tien personen verboden. "Ik verzoek dringend om geen plannen te maken de maand mei. Dat geldt ook voor dierentuinen en pretparken."



De bewuste dierenparken balen van de verwarrende situatie. "Als we hadden geweten dat de autoriteiten ons niet steunden, hadden we nooit gewerkt aan een plan om weer open te gaan", meldt Odense ZOO. "We zijn diep gefrustreerd", zegt directeur Richard Østerballe van Givskud Zoo-Zootopia. "We hebben personeelsleden opgetrommeld, producten ingekocht en aanpassingen doorgevoerd. Nu komt ineens deze ommezwaai."



Duitsland en Zweden

In de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Brandenburg mogen de dierentuinen wel weer open. Vanaf 27 april zijn de dierenparken in Berlijn - Zoo Berlin en Tierpark Berlin - eveneens weer toegankelijk. Ook in Zweden behoort een dagje dierentuin gewoon tot de mogelijkheden. Nederlandse dierenparken hebben een plan klaarliggen voor een heropening.

