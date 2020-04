Nieuws

'40 procent Duitse pretparken failliet bij sluiting in zomervakantie'

Een groot aantal pretparken in Duitsland gaat failliet als ze in de zomervakantie gesloten moeten blijven. Dat beweert directeur Jürgen Gevers van Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU), de branchevereniging voor attractieparken, dierentuinen en andere dagattracties.



Bij de organisatie zijn maar liefst 86 bestemmingen aangesloten, waaronder Europa-Park, Phantasialand, Movie Park Germany, Heide Park, Holiday Park, Legoland Deutschland en Hansa-Park. Ook Nederlandse attractieparken met een hoop Duitse bezoekers zijn lid, waaronder de Efteling.





De coronacrisis brengt veel parken in financiële moeilijkheden, zegt directeur Gevers. Volgens hem zijn de inkomsten in de zomermaanden essentieel om als dagattractie financieel te kunnen overleven. Als er in de zomervakantie geen bezoekers komen, zou dat naar verwachting het einde betekenen voor 40 procent van de bedrijven in de recreatiebranche.



Drama

"Onze leden hebben acute financiële problemen", zegt Gevers. "Een noodfonds van de overheid is niet voldoende. Bedrijven hebben bovendien moeite om extra leningen af te sluiten bij banken." Faillissementen zouden ook een drama zijn voor de werkgelegenheid, weet de directeur. "Onze industrie zorgt voor 150.000 banen."



De VDFU denkt dat de meeste attractieparken best open zouden kunnen, met inachtneming van de coronamaatregelen. "Pretparken zorgen voor een significant lager infectierisico dan voetgangersgebieden, winkelcentra, het openbaar vervoer of grote evenementen", beweert VDFU-voorzitter Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen.



Eenvoudig

"Bezoekers verspreiden zich over de parken", vult de voorzitter aan. "En op potentieel kritieke plekken, zoals wachtrijen, horecagelegenheden en attracties, kunnen afstandsregels eenvoudig geïmplementeerd worden, net als extra hygiënemaatregelen."

