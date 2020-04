Kermis

Rigoureuze beslissing: wereldberoemd Oktoberfest in München gaat niet door

Eén van de grootste kermissen van Europa gaat dit jaar niet door. De autoriteiten hebben besloten om het wereldberoemde Oktoberfest in München volledig te schrappen. Het gigantische Duitse volksfeest, met ruim vijf miljoen bezoekers, zou plaatsvinden van zaterdag 19 september tot en met zondag 4 oktober.



Het zou "te risicovol" zijn om de editie van 2020 door te laten gaan, zei burgemeester van München Dieter Reiter vanochtend op een persconferentie. "We leven in moeilijke tijden. En leven met het coronavirus betekent dat we voorzichtig moeten zijn." Hij roept op om uit te kijken naar het Oktoberfest van 2021.





"Dit was voor ons een bittere pil om te slikken", vulde minister-president van deelstaat Beieren Markus Söder aan. "Niet alleen vanwege de vele inwoners die zo van hun Oktoberfest houden, maar ook vanwege de enorme economische impact voor de stad." Volgens Söder was het belangrijk om de beslissing op tijd te nemen. "We wilden de mensen geen valse hoop geven."



Cholera

Het is voor het eerst sinds 1948 dat het drukbezochte bierfestival niet doorgaat. Dat het Oktoberfest wordt geannuleerd vanwege een ziekte, gebeurde vaker. Zo was er in 1854 en 1873 geen Oktoberfest in verband met een dodelijke cholera-epidemie.



Voor Duitse kermisexploitanten is 2020 nu al een rampjaar. Alle grote kermissen zijn tot eind augustus verboden in verband met corona. In Nederland mogen kermissen niet plaatsvinden tot 1 juni. Die maatregel wordt waarschijnlijk verlengd. België heeft over kermissen nog geen definitieve beslissing genomen.

