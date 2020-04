Attractiepark Toverland

Toverland deelt oude ontwerpen: zo had achtbaan Fenix eruit kunnen zien

Toverland onthult alternatieve ontwerpen voor de spectaculaire achtbaan Fenix, die in 2018 openging. Tijdens de ontwikkeling van het bijbehorende themagebied Avalon overwoog het Limburgse attractiepark meerdere uiteenlopende opties, vertelt hoofdontwerper Peter van Holsteijn in een interview.



Het stationsgebouw van Fenix huisvest niet alleen de rollercoaster, maar ook een darkridegedeelte van de boottocht Merlin's Quest. In eerste instantie was het de bedoeling om bezoekers slechts te laten wandelen door het onderkomen van tovenaar Merlijn. Later dacht men aan de bouw van een groot kasteel.





ZIE OOK: Toverland haalt nieuwe scène bij achtbaan Fenix deels weer weg



"De buitenzijde heeft veel verschillende verschijningsvormen gekend", zegt Van Holsteijn. "Een project is dynamisch en er veranderen veel dingen. Het groeide al snel uit tot een kleine ruïne met enkele darkridescènes."



Behekst

Een tijdje werd ook overwogen om niet Merlijn, maar ijsheks Morgana in het slot te laten wonen. "Dat gaf de ruïne een behekste uitstraling, met veel scherpe en hoekige vormen." Het eindresultaat werd "een organische berghelling met catacomben en een scheve toren", aldus de ontwerper.



Ook voor de achtbaan - met zitplaatsen naast de baan - had Toverland eigenlijk een alternatief in gedachten. Het park was geruime tijd van plan om bij de Nederlandse fabrikant Vekoma een hangende achtbaan met inversies te bestellen. Ook die komt voor op één van de oude schetsen. Uiteindelijk koos de directie voor een wing coaster van de Zwitserse firma Bolliger & Mabillard.

































ZIE OOK: Toverland onthult ontwerpen voor nieuwe scène bij achtbaan Fenix