Efteling

Virtueel ritje in nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz dankzij computerspel

De nieuwe Efteling-attractie Max & Moritz gaat voorlopig niet open, maar het is al wel mogelijk om nu een virtueel ritje maken. Dankzij een creatieve gamer kan iedereen de dubbele familieachtbaan vanuit huis beleven. YouTube-gebruiker Tricky Plays Games bouwde de rollercoaster tot in detail na in computerspel Planet Coaster.



De attractie, gebouwd op de oude plek van de Bob, bestaat uit twee banen met elektrisch aangedreven treinen die in tegenovergestelde richting vertrekken. Ze maken steeds twee rondjes achter elkaar. Het achtergrondverhaal draait om de twee kwajongens Max en Moritz die ontsnappen uit de klokkenwerkplaats van hun moeder.





ZIE OOK: Video: Efteling installeert speciale effecten in wachtrij nieuwe achtbaan



Een filmpje van ruim zes minuten geeft een goed beeld van hoe een ritje uiteindelijk zal verlopen. De maker had niet alleen aandacht voor de baan, de decors en het landschap, maar bijvoorbeeld ook voor de speciale effecten in de wachtrij.



Gesloten

De openingsdatum van Max & Moritz is nog niet bekend. Voorlopig is de Efteling gesloten vanwege het coronavirus. Halverwege maart vonden al testritten plaats.

ZIE OOK: Video: nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz maakt eerste testrit